Арбитраж обязал коммунальщиков выплатить 30 млн рублей за загаженные земли

Загаженные канализационными стоками земли дорого обойдутся волгоградским коммунальщикам. Обнаружившие загрязнение участка фекалиями специалисты Росприроднадзора (РПН) обратились в Арбитражный суд, здесь вынесли решение.
«Факт излива хозяйственно—бытовых сточных вод из подземного канализационного коллектора на почву был выявлен в районе улицы Латвийской Красноармейского района. Лабораторные исследования подтвердили превышение показателей загрязняющих веществ в почве на площади 1 612 квадратных метров. Установлено, что коллектор принадлежит “Концессии водоснабжения”», — сообщают в Нижне-Волжском межрегиональном управлении РПН.
По расчетам специалистов ведомства, сумма причиненного вреда почве составила 30 млн 469 тыс. 743 рублей. Добровольно компенсировать вред почвам компания не стала. Управление обратилось с иском в волгоградский арбитраж. Требования удовлетворены в полном объеме, но решение не вступило в законную силу и «Концессии водоснабжения» еще могут его обжаловать.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что в трех районах Волгоградской области завалили свалками 2,3 га сельскохозяйственных полей.