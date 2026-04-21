В Красноярском крае подвели итоги исполнения бюджета за 1-й квартал 2026 года

Под председательством губернатора края Михаила Котюкова состоялось заседание президиума регионального правительства, в ходе которого были рассмотрены ключевые параметры исполнения бюджета. По данным пресс-службы краевого минфина: доходы — 110,7 млрд рублей (24,5% годового плана); расходы — 102,6 млрд рублей (20% годового плана). Как отметили в ведомстве, на доходы бюджета продолжают влиять внешние ограничения, а также разнонаправленная динамика цен на валютных и сырьевых рынках. Структура доходов изменилась: снижение по налогу на прибыль компенсировано ростом по другим источникам — НДПИ, НДФЛ, налогу на имущество и неналоговым доходам. В расходах в приоритете социальная сфера: здравоохранение и социальная поддержка, образование, молодежная политика и спорт, а также поддержка участников СВО и их семей.