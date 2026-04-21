Волонтеры АО «Транснефть — Верхняя Волга» провели экологическую акцию

Добровольцы Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть — Верхняя Волга» провели экологическую акцию «В кругу друзей» для подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алый Парус».
В ходе акции молодые специалисты и работники предприятия организовали мастер-класс для воспитанников центра по изготовлению скворечников. Ребята под руководством наставников самостоятельно выпиливали детали, собирали и украшали домики для птиц. Волонтеры также рассказали детям о важности заботы о пернатых, правилах установки скворечников и их роли в сохранении биологического разнообразия.
Готовые изделия были размещены на территории центра, где в рамках той же акции волонтеры компании помогли провести субботник совместно с детьми и педагогами учреждения. «Наша акция “В кругу друзей” стала доброй традицией. Мы стараемся через совместные полезные дела подарить детям положительные эмоции и новые навыки», — отметил начальник Горьковского РНУ Игорь Яровиков.
Администрация социально-реабилитационного центра «Алый Парус» выразила благодарность волонтерам предприятия за внимание и вклад в развитие у детей экологической ответственности и трудовых навыков.
АО «Транснефть — Верхняя Волга» уделяет большое внимание реализации социальных и экологических проектов.