Свердловский районный суд Перми начнет работу в новом здании в апреле

Переезд учреждения пройдет в несколько этапов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми завершили строительство нового здания для Свердловского районного суда. Оно расположено на улице Куйбышева, 111 В, официальное открытие запланировано на ближайший четверг. Об этом пишет «Business Class».

Переезд учреждения пройдет в несколько этапов. Уже с 24 апреля в новом здании начнет работать административная коллегия. В период с 27 по 30 апреля туда переведут канцелярию и архив. С 4 мая заработает приемная, а к 12 мая полностью завершится переезд гражданской и уголовной коллегий.

При этом электронные сервисы суда и почтовая доставка продолжат функционировать без изменений.

Сейчас суд размещается на улице Героев Хасана, недалеко от Комсомольской площади.

По информации издания, идея строительства нового здания появилась еще в 2019 году, когда региональное управление судебного департамента направило соответствующее предложение в городскую комиссию по землепользованию. Участок площадью более 6 тысяч квадратных метров на улице Куйбышева был выбран совместно с представителями ведомства.