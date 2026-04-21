В Красноярском крае завершился второй поток программы «СВОй бизнес»

Второй поток федеральной программы «СВОй бизнес» проходил с 13 по 17 апреля в городе Минусинске Красноярского края в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
За пять дней участники СВО и их близкие освоили азы предпринимательства, разработали бизнес-планы, узнали о налогах, посетили предприятия и изучили опыт действующих предпринимателей. Отдельный модуль был посвящен федеральным и региональным мерам поддержки малого бизнеса, а также сервисам платформы МСП.РФ. В финале каждый участник представил свой проект и получил сертификат.
«В Красноярском крае программа “СВОй бизнес” пройдет во второй раз. В этом году к участникам из южных территорий присоединились ветераны из Хакасии. Образовательные модули выстроены так, чтобы каждый под руководством наставников проработал свои инициативы и получил готовый к реализации бизнес-проект», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.