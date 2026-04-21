Две объездные дороги открыли в Семеновском районе после аномального паводка

В Нижегородской области восстановили движение по двум временным объездным маршрутам, которые размыло паводком в начале апреля. Проезд снова доступен на участке «Подъезд к деревне Пустынь» от трассы Семенов — Ильино-Заборское — Ковернино, а также на дороге «Семенов — Хахалы — Феофаниха» в районе населённого пункта Хахалы. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Из-за аномального разлива реки Керженец вода пошла верхом через временную объездную дорогу, трубы не выдержали напора, и около двух недель назад произошло размытие полотна. Движение закрыли, выставили знаки и ограждения.
Как только вода спала, дорожные службы приступили к восстановлению. Работы вели около 20 человек с привлечением экскаватора, грейдера, погрузчика и катка. На повреждённые участки отсыпали около 300 тонн грунта, затем добавили 150 тонн песка, уложили геотекстиль, а сверху — щебень общим объёмом ещё около 150 тонн. Также восстановили откосы дороги.
Важно уточнить, что эти объездные маршруты временные — они действуют на период ремонта аварийного моста. Основные работы ещё впереди.
Водителей, которые планируют поездки в Семёновском округе и соседних районах, просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.