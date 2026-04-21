Две объездные дороги открыли в Семеновском районе после аномального паводка

В Нижегородской области восстановили движение по двум временным объездным маршрутам, которые размыло паводком в начале апреля. Проезд снова доступен на участке «Подъезд к деревне Пустынь» от трассы Семенов — Ильино-Заборское — Ковернино, а также на дороге «Семенов — Хахалы — Феофаниха» в районе населённого пункта Хахалы. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.