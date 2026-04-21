В Москве встали поезда на Сокольнической линии метро

На Сокольнической линии метро временно приостановлено движение поездов на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры» из-за технической неисправности одного из составов, сообщили в «Мосметро».

Источник: РБК

Поезд находится на сервисном обслуживании компании-производителя. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли им покинуть остановленный состав и пройти на станцию.

Пассажирам порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами — другими линиями метро, бесплатными автобусами «КМ», а также маршрутами московских трамвайных диаметров.

Утром 21 апреля появились кадры того, как на станции метро «Красные ворота» в Москве произошло задымление. Движение поездов было приостановлено. В столичном дептрансе людей призывали пользоваться другими линиями метрополитена для проезда.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.