В Москве встали поезда на Сокольнической линии метро

На Сокольнической линии метро временно приостановлено движение поездов на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры» из-за технической неисправности одного из составов, сообщили в «Мосметро».
Поезд находится на сервисном обслуживании компании-производителя. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли им покинуть остановленный состав и пройти на станцию.
Пассажирам порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами — другими линиями метро, бесплатными автобусами «КМ», а также маршрутами московских трамвайных диаметров.
Утром 21 апреля появились кадры того, как на станции метро «Красные ворота» в Москве произошло задымление. Движение поездов было приостановлено. В столичном дептрансе людей призывали пользоваться другими линиями метрополитена для проезда.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.