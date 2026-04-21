В Волгограде стартовало голосование за благоустройство территорий

С 21 апреля в Волгоградской области началось всероссийское голосование за проекты благоустройства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. В 2026 году 52 проекта из 18 муниципальных образований региона примут участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос за понравившуюся идею до 12 июня на платформе или при помощи волонтеров.