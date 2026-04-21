Движение и парковку у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат 22 апреля из-за матча

Изменится маршрут ряда городских автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 апреля, в Воронеже введут временные ограничения движения и парковки в районе стадиона «Факел». Как сообщили в администрации города, меры связаны с проведением футбольного матча.

Часть ограничений начнет действовать уже сегодня. Так, с 18:00 до 22:30 22 апреля будет запрещена остановка и парковка транспорта на участках:

— улицы Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой);

— улицы Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).

Непосредственно 22 апреля с 12:00 до 22:30 закроют движение автотранспорта на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

На время перекрытий изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов:

— № 12, 54, 72 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, далее по маршруту;

— № 17 — от «Юго-Западного рынка» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров, далее по маршруту; в обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;

— № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, далее по маршруту;

— № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршруту;

— № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров, далее по маршруту;

— № 20, 52, 70, 88 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, далее по маршруту;

— № 71 — с улицы Пирогова по улицам Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Героев Сибиряков, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Героев Сибиряков по улицам Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров.

Воронежцев просят заранее планировать пути объезда и учитывать изменения в работе общественного транспорта.