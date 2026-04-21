На участке трассы Ростов—Азов ограничат движение из-за велогонок. Региональное министерство транспорта предупредило о временных ограничениях на дороге, соединяющей Ростов и Азов. Причиной станут соревнования по шоссейному велоспорту, которые пройдут весной и осенью.
Полное закрытие движения запланировано на следующие даты: 2 и 3 мая, 1 и 3 сентября. Ограничения будут действовать с 09:30 до 15:00.
Водителям, планирующим поездку в это время, рекомендуется выбирать альтернативный маршрут — старую трассу, проходящую между Ростовом-на-Дону и Азовом.