Режим повышенной готовности действует в Канавине из-за аварийного здания

В Канавинском районе Нижнего Новгорода установили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.
Особый режим действует в границах аварийного дома № 63 на улице Коммунистической. Мера принята для безопасности граждан. Участок с аварийным объектом поручено огородить.
