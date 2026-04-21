Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности действует в Канавине из-за аварийного здания

Участок с аварийным объектом поручено огородить.

Источник: Живем в Нижнем

В Канавинском районе Нижнего Новгорода установили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.

Особый режим действует в границах аварийного дома № 63 на улице Коммунистической. Мера принята для безопасности граждан. Участок с аварийным объектом поручено огородить.

Ранее мы писали, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о разрушающемся доме в Балахне. На здании появилась трещина, из-за чего ввели режим ЧС.

Напомним, что прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Сеченовском районе.