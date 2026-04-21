Трихолог назвала сахар главным врагом волос: что важно знать волгоградцам

Волгоградкам, которые переживают за густоту и здоровье волос, стоит пересмотреть рацион. Врач-трихолог клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова в разговоре с «Чемпионатом» назвала самый опасный продукт — это сахар. Простые углеводы провоцируют скачок инсулина, повышают уровень андрогенов у женщин и запускают гликацию белков. В итоге кровоснабжение волосяных фолликулов ухудшается, волосы истончаются и выпадают.
По словам эксперта, длительные голодовки действительно ведут к алопеции, но для современных горожан эта проблема не так актуальна. Чаще встречаются точечные дефициты витаминов и микроэлементов из-за однообразного или некачественного питания. Главные враги здесь — избыток жира и сахара, основа так называемой западной диеты.
На практике с питанием связаны два частых дефицита: витамина D (его источники — жирная рыба, яичные желтки, сливочное масло) и железа (содержится в мясе, печени, бобовых). Причем железо усваивается настолько плохо, что при уже возникшем дефиците одни продукты не помогут — нужны препараты. Питание в этом случае работает только как профилактика.
Реже, но тоже провоцируют выпадение волос нехватка цинка, селена, биотина, фолиевой кислоты, витамина В12 и белка. В группе риска — поклонницы жестких диет, вегетарианки без биодобавок, а также люди с заболеваниями ЖКТ.
Кроме сахара, на рост волос негативно влияет алкоголь: он нарушает усвоение витаминов и вызывает обезвоживание. Также резкое ограничение калорий, например при диете для похудения, почти гарантированно приведёт к выпадению волос.
Важно понимать: если алопеция уже развилась, одной компенсацией дефицитов не обойтись. Для стимуляции роста волос применяют физиотерапию — лазерную коррекцию, дарсонвализацию, электропорацию — и светолечение, отмечает Татьяна Гончарова.
