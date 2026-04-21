Стало известно, что за гора Мунку-Сардык, где насмерть замёрзли красноярцы

В горах Восточного Саяна произошла трагедия — при спуске с вершины Мунку-Сардык в Бурятии скончались трое туристов из Красноярска. Чем опасна вершина, рассказал bur.aif.ru.
Известно, что группа из 15 человек вышла на маршрут 18 апреля из посёлка Монды в Окинском районе Бурятии. Возвращение в базовый лагерь планировалось на 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе у подножия горы и оставили в придорожном кафе записку о гибели трёх человек во время спуска, после чего вернулись обратно к месту происшествия. Владелец кафе передал сообщение спасателям утром.
По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место выехала следственно-оперативная группа.
Мунку-Сардык (3491 метр) — третья по высоте гора России, расположенная на границе с Монголией. Маршрут имеет категорию сложности 1Б и требует от восходителей опыта, специального снаряжения и навыков передвижения по ледникам со скрытыми трещинами. В майские праздники сюда приезжают до двух тысяч человек, и споры о доступности горы для неподготовленных туристов ведутся давно.
Альпинист Владислав Лачкарёв считает, что причина трагедии — человеческий фактор: вероятно, группа отправилась без профессионального гида, переоценив свои силы.
