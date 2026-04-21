Стало известно, что за гора Мунку-Сардык, где насмерть замёрзли красноярцы

Известно, что группа из 15 человек вышла на маршрут 18 апреля из посёлка Монды в Окинском районе Бурятии. Возвращение в базовый лагерь планировалось на 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе у подножия горы и оставили в придорожном кафе записку о гибели трёх человек во время спуска, после чего вернулись обратно к месту происшествия. Владелец кафе передал сообщение спасателям утром.