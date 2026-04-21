В БФУ им. Канта разработали магнитный очиститель воды, впитывающий промышленные красители

Органические красители, которые используют в пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности, часто медленно и неэффективно разлагаются в окружающей среде, рассказали ученые БФУ. При этом, по данным мировых экологических организаций, только предприятия текстильной промышленности ежегодно сбрасывают в водоемы от 70 до 200 тыс. тонн красителей. Это сопоставимо с весом нескольких сотен пассажирских самолетов, подчеркнул научный сотрудник лаборатории нано- и микромагнетизма университета Виталий Сальников.