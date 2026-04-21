Впервые в России нижегородскому ребенку применили препарат для стимуляции роста

У юного нижегородца редкое заболевание — синдром Моркио.

Специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского и Центра материнства и детства Сеченовского университета впервые в российской практике назначили курс отечественного гормона роста для ребенка. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

Врачам удалось запустить процесс роста у юного нижегородца с редким заболеванием — синдромом Моркио (мукополисахаридоз IVА). Обычно пациенты с таким диагнозом перестают расти к шести-семи годам.

«До начала курса рост был 98,5 сантиметров, а сейчас уже 106! За два года сын вырос на 7,5 сантиметров. Медики называют это огромным достижением, ведь с нашим диагнозом дети обычно просто перестают расти в этом возрасте», — отметила мама ребенка.

Два раза в год юный нижегородец проходит обследование в федеральных клиниках.

«Этот успех дает надежду другим семьям с подобными орфанными заболеваниями в России», — подчеркнул Никонов.

Напомним, что Михаил Мурашко и Вероника Скворцова наградили известных нижегородских врачей.