В Ростовской области беспилотник помог вскрыть нарколабораторию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр — РИА Новости. Беспилотник помог вскрыть нарколабораторию в Ростовской области, изъято около 75 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Беспилотная авиация помогает полицейским в противодействии самым разным видам преступлений. На этот раз квардокоптер был задействован в документировании деятельности нарколаборатории», — написала она в Telegram.
Волк уточнила, что задержаны двое ранее судимых жителей региона, которые подозреваются в производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что лаборатория работала на территории Азовского района с мая 2025 года. Злоумышленники ежемесячно изготавливали более 100 килограммов запрещенного вещества для продажи через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета.
«В лаборатории изъято различное химическое оборудование и реактивы, а также мефедрон общей массой порядка 75 килограммов», — отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. Оба фигуранта заключены под стражу.