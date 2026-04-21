В Ростовской области беспилотник помог вскрыть нарколабораторию

МВД: в Ростовской области квадрокоптер помог вскрыть нарколабораторию.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр — РИА Новости. Беспилотник помог вскрыть нарколабораторию в Ростовской области, изъято около 75 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Беспилотная авиация помогает полицейским в противодействии самым разным видам преступлений. На этот раз квардокоптер был задействован в документировании деятельности нарколаборатории», — написала она в Telegram.

Волк уточнила, что задержаны двое ранее судимых жителей региона, которые подозреваются в производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что лаборатория работала на территории Азовского района с мая 2025 года. Злоумышленники ежемесячно изготавливали более 100 килограммов запрещенного вещества для продажи через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета.

«В лаборатории изъято различное химическое оборудование и реактивы, а также мефедрон общей массой порядка 75 килограммов», — отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. Оба фигуранта заключены под стражу.

