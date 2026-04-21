Опубликована полная программа фестиваля Intervals в Нижнем Новгороде

С 23 по 26 апреля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль медиаискусства INTERVALS 2026. Он объединит выставку, образовательную программу, музыкальные выступления и AV-перформансы. Тема этого года — «Знак/ Символ». Фестиваль организован компанией dreamlaser при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».
Напомним, что в рамках фестиваля INTERVALS будет задействовано более десяти городских площадок. Среди уличных объектов — Академия Маяк им. А. Д. Сахарова, Чкаловская лестница, Стрелка, Нижне-Волжская набережная, сквер им. Свердлова, Сергиевский овраг, внутренний двор «Нижполиграфа», ледовая арена на Стрелке.
Инсталляции также покажут на Нижегородской ярмарке, в выставочном Пакгаузе и МедиаХолле. Кроме того, работы можно будет увидеть в ЦСИ «Терминал А», Арсенале, «Заповедных кварталах», культурном центре «Рекорд» и на Зеленском съезде.
В числе участников выставки — медиахудожники Quayola (Италия), Josep Poblet (Испания), Saeed Gebaan (Саудовская Аравия), mammasONica (Италия), SKGPLUS (Китай), Dominic Kießling (Германия), Filip Roca, PANTERRA, Sasha Kojjio, OUROBOROS, dreamlaser, KBDUKE, re4ee, Антон Мороков, Денис Астахов, а также победители опен-коллов.
Основная музыкальная программа пройдет в пространстве ЦЕХ*. В четверг, 23 апреля, состоится концерт-открытие фестиваля под режиссурой хореографа Владимира Варнавы с хором Attaque de panique и Gruppa Varnava. В субботу, 25 апреля, на сцену выйдут Хаски, Yang Bing (Китай) ГЛУМ, Symbol, «Станция метро Горьковская» и Kirill Shapovalov.
Кроме того, 24 и 25 апреля в концертном Пакгаузе с аудиовизуальными перформансами выступят 404.zero, digital moss, Shihua Ma и arthew0.
