«Умный автоплатёж» поможет воронежцам избежать неожиданных списаний

По данным Сбера, 61% пользователей периодически забывают вовремя пополнить мобильный счёт или пропускают уведомления оператора о снижении баланса. При этом традиционный автоплатеж не синхронизирован с датами списания средств за услуги, он просто пополняет счёт на фиксированную сумму в заранее установленный день, либо при достижении минимального порога баланса. В результате даты пополнения и списания могут не совпасть, поэтому абоненту необходимо их вручную синхронизировать. Между тем механизм «Умного платежа» исключает ошибочные пополнения и при необходимости инструмент может пополнять баланс несколько раз в месяц, но не превысит лимит, который установил пользователь.