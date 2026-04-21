Специалисты «Воронежэнерго» готовятся к пожароопасному периоду

Во избежание угрозы возгорания сухой травы и лесных массивов вблизи энергообъектов, специалисты Воронежэнерго проводят опашку подстанций 35−110 кВ, не имеющих сплошного бетонного ограждения, а также окапывание деревянных опор линий электропередачи 0,4−10 кВ. В филиале проходят внеплановые проверки состояния пожарной безопасности, укомплектованности первичными средствами пожаротушения зданий, сооружений, территорий и автоспецтехники. Особое внимание уделяется подготовке персонала. Все бригады «Воронежэнерго» пройдут обязательные противопожарные инструктажи, а также инструктажи по правилам поведения при пожаре и применении первичных средств пожаротушения.