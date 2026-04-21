Специалисты «Воронежэнерго» готовятся к пожароопасному периоду

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» ведут активную подготовку электросетевого хозяйства к прохождению пожароопасного периода 2026 года. Главная задача — обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение в условиях повышенных рисков возгорания энергообъектов. В этих целях в филиале ежегодно с апреля по октябрь проводится ряд профилактических мероприятий.
Во избежание угрозы возгорания сухой травы и лесных массивов вблизи энергообъектов, специалисты Воронежэнерго проводят опашку подстанций 35−110 кВ, не имеющих сплошного бетонного ограждения, а также окапывание деревянных опор линий электропередачи 0,4−10 кВ. В филиале проходят внеплановые проверки состояния пожарной безопасности, укомплектованности первичными средствами пожаротушения зданий, сооружений, территорий и автоспецтехники. Особое внимание уделяется подготовке персонала. Все бригады «Воронежэнерго» пройдут обязательные противопожарные инструктажи, а также инструктажи по правилам поведения при пожаре и применении первичных средств пожаротушения.
Энергетики также отрабатывают схемы взаимодействия с пожарными подразделениями, службами МЧС, территориальными лесхозами и местными администрациями. Ежегодно при участии всех служб проводятся тренировки по отработке действий по тушению пожаров на территориях подстанций и в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
Специалисты «Россети Центр» обращают внимание потребителей на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту, на приусадебных участках, а также в местах активного отдыха.
Плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут привести к возгоранию сухой травы и распространению пожара на электроустановки, что повлечет за собой длительный перерыв в электроснабжении жилых домов и социально-значимых объектов.
В случае обнаружения очагов возгорания вблизи энергообъектов необходимо незамедлительно сообщить об этом по экстренному телефону 112 или на горячую линию энергетиков «Светлая линия» 8−800−220−0−220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).