Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец притворился больным и более пяти лет незаконно получал пенсию

Ему придется возместить ущерб 1,3 млн рублей.

Калининградец указал ложные сведения о состоянии здоровья и более пяти лет незаконно получал пенсию как инвалид второй группы. Обман вскрылся, мужчине придется вернуть деньги государству. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Суд признал мужчину виновным по статье о мошенничестве при получении выплат), дал ему 3 года условно и обязал возместить 1,3 млн рублей. Счета должника арестовали, также приставы обратили взыскание на его зарплату и запретили выезжать за границу. В итоге спустя полгода погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор 94 тыс. рублей.