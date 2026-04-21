В колледже «Подмосковье» прошел Единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей состоялся 18 апреля в колледже «Подмосковье» при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие провели в пяти структурных подразделениях колледжа: в Химках, Лобне, Солнечногорске и двух в Клину. Директор колледжа Антонина Юдина вместе с представителями работодателей рассказала о преимуществах обучения в кластере «Туризм и сфера услуг». Сотрудники Солнечногорской центральной районной больницы, мясокомбината «Клинский», международного аэропорта Шереметьево и Солнечногорской торгово-коммерческой фирмы «СФЕРА» поделились информацией о целевом обучении, стажировках и трудоустройстве.
Для школьников были организованы экскурсии по мастерским и лабораториям колледжа. Они познакомились с оборудованием, имитирующим реальное производство, и приняли участие в профессиональных пробах. На мастер-классах юные гости ставили инъекции, делали прически, пекли гриссини, учились правильной сервировке стола и другим навыкам.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.