Белорусский онколог сказал, обязательно ли удалят грудь при раке молочной железы

Белорусский врач-онколог, хирург Минского городского клинического онкологического центра, кандидат медицинских наук Александр Гладышев в интервью БелТА сказал, обязательно ли удалят грудь при раке молочной железы.
По словам онколога, хирургическое вмешательство во время лечения рака груди является сложным этапом для женщин.
— Еще лет 30 назад золотым стандартом была мастэктомия, то есть удаление груди, что, конечно же, являлось и психической, и физической травмой, — уточняет врач.
Однако сегодня, замечает специалист, все меняется. В стране врачи на более ранних этапах начали диагностировать опухоли молочной железы. Также появилась возможность выполнять щадящие операции.
— Все чаще и чаще сохраняется молочная железа, а удаляется только опухоль, потом проводится дополнительная терапия. И женщина остается с грудью, что важно, — обращает внимание Александр Гладышев.
Онколог подчеркивает: если опухоль большая или их несколько, есть прорастания в кожу, метастатическое поражение, то нет возможности провести сохранную операцию. В озвученном случае грудь удалят. Но существует и большой спектр называемых реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств.
— Во многих клиниках Беларуси, в том числе в нашей, мы можем женщине одномоментно восстановить молочную железу за счет имплантатов или собственных тканей, — замечает врач.
