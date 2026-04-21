23 поезда, следующих через Ростовскую область, все еще задерживаются в пути

После повреждения контактной сети на ж/д станции Персиановка в Ростовской области восстановили движение, но сейчас в пути все еще задерживаются 23 поезда. Они следуют с опозданием до 7 часов. Информацию Федеральной пассажирской компании передает СКЖД.
На данный момент задерживаются поезда, следующие через регион:
№ 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
№ 126 Москва — Новороссийск;
№ 138 Нижний Новгород — Кисловодск;
№ 326 Пермь — Новороссийск;
№ 36 Санкт-Петербург — Адлер;
№ 84 Москва — Адлер;
№ 4 Москва — Кисловодск;
№ 418 Самара — Адлер;
№ 122 Санкт-Перербург — Новороссийск;
№ 12 Москва — Анапа;
№ 104 Москва — Адлер;
№ 152 Москва — Анапа;
№ 252 Санкт-Петербург — Владикавказ;
№ 30 Москва — Новороссийск;
№ 102 Москва — Адлер;
№ 143 Кисловодск — Москва;
№ 11 Анапа — Москва;
№ 125 Новороссийск — Москва;
№ 339 Новороссийск — Нижний Новгород;
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
№ 249 Новороссийск — Москва;
№ 121 Новороссийск — Санкт-Петербург;
№ 29 Новороссийск — Москва.
Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. В настоящее время обеспечена погрузка питания в поезда.
