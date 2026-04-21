Родители об учебнике по истории края с ошибками: обучение по нему уже началось

Историк рассказал об ошибках в учебниках на своей странице «ВКонтакте» и телеграм-канале. В частности, он обратил внимание, что на странице 101-й учебника для 5-го класса указано, что «театрального режиссёра Владимира Ивановича Немировича-Данченко разочаровали грязные улицы Кёнигсберга и неопрятность населявших его людей». При этом, как указывает историк, на самом деле автором «пассажа» был «не театральный режиссёр Владимир Иванович, а его старший брат-журналист Василий Иванович». В минобре тогда сообщили, что факты проверяются, учебное пособие дорабатывается. Однако в начале апреля родители пятиклассников рассказали, что обучение «Истории родного края» стартовало в апреле, но на основании материалов, которые педагоги направляют в Элжур. «Новый Калининград» направил официальный запрос в правительство области с просьбой прояснить это обстоятельство, а также ответить на ряд других вопросов.