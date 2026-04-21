В ярмарке трудоустройства 2026 года приняли участие более 474 тыс. человек

Свыше 474 тыс. человек стали участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства в 2026 году. Она также объединила более 23 тыс. компаний, которые представили около 450 тыс. вакансий на 2755 площадках в разных уголках страны, сообщается на сайте кабмина РФ. Ярмарка трудоустройства входит в число мероприятий нацпроекта «Кадры».
Программа мероприятий этапа в каждом регионе была составлена с учетом особенностей локального рынка труда и рассчитана на разные возрасты посетителей. Соискатели получили возможность лично пообщаться с ведущими работодателями страны, получить консультации о доступных мерах поддержки, принять участие в профориентационных мероприятиях и, конечно, получить предложения о работе.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства — это не только яркое событие, но и доступная возможность для тысяч соискателей быстро и просто найти работу, а для компаний — подобрать кандидатов на вакантные позиции. Мы видим устойчивый интерес к мероприятию. Как и в прошлом году, ярмарка собрала порядка 474 тыс. человек, а численность компаний, которые представили свои вакансии, несколько подросла, перешагнув отметку в 23 тыс. организаций», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в свою очередь отметил, что главным результатом ярмарки трудоустройства стали 74 тыс. посетителей, которые уже получили предложения о трудоустройстве.
На многих площадках работали консультационные пункты для ветеранов СВО и их близких. Каждому участнику спецоперации в кадровых центрах «Работа России» подбирают персонального консультанта, который выявляет профессиональные компетенции и помогает на всех этапах трудоустройства — от профориентации до адаптации на новом рабочем месте.
В ходе ярмарки на многих площадках прошел традиционный Фестиваль профессий. В разных регионах он включал мастер-классы по геодезии, профпробы на ветеринара, экскурсии на хлебокомбинат и другие производства, а также профориентационные игры.
Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет во всех регионах страны 26 июня в преддверие Дня молодежи. Подробная информация об этапе будет доступна на портале «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.