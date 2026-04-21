Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске следователи провели миграционный рейд по выявлению уклонистов

В Красноярске военные следователи проверили мигрантов в хостелах.

В Красноярске военные следователи совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата провели рейд по проверке мигрантов.

По информации военного следственного отдела СК России по Красноярскому гарнизону, во время рейда были проверены хостелы, где проживают мигранты, в том числе те, которые уже получили российское гражданство, но не вставшие на воинский учет.

«Из всех проверенных лиц было выявлено четверо граждан России, у которых отсутствуют отметки о постановке на воинский учет. С ними была проведена беседа сотрудниками военного комиссариата, а также ими были получены повестки на постановку на воинский учет», — отметили в ведомстве.

Правоохранители добавили, что рейды по выявлению граждан, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет, будут проходить регулярно.

