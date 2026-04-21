Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии и штрафу

В Екатеринбурге к пяти годам колонии приговорили бывшего замглавреда Ura.ru Дениса Аллаярова по делу о передаче денег его дяде-полицейскому за криминальные сводки. Помимо срока, ему назначили штраф 1,2 млн рублей и запретили работать журналистом в течение четырех лет. При этом полицейскому, который брал взятки за эксклюзивы, назначили всего четыре года условно. Что известно о деле и как оно раскололо семью — в материале «Газеты.Ru».
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему заместителю главного редактора Ura.ru Денису Аллаярову пять лет колонии по делу о даче взятки полицейскому за оперативные сводки. Кроме срока, журналисту назначили штраф в 1,2 млн рублей (десятикратный размер суммы взятки), а также на четыре года ему запретили работать в профессии.
По версии следствия, с апреля 2024 года по апрель 2025-го Аллаяров перевел в общей сложности 120 тысяч рублей своему дяде Андрею Карпову, который тогда возглавлял уголовный розыск полиции Екатеринбурга. Следствие считает, что за эти деньги журналист получал криминальные сводки и использовал их для подготовки эксклюзивных публикаций.
Аллаяров находится в СИЗО с июня прошлого года. Ключевым свидетелем обвинения выступал его дядя, утверждавший, что передавал племяннику оперативные сводки за деньги.
Карпов проходит обвиняемым сразу по трем статьям УК. Когда его задержали за взятку и превышение должностных полномочий, он дал показания против племянника. В ноябре 2025-го ему назначили четыре года условно.
Защита Аллаярова с решением суда не согласна: адвокат Михаил Толмачев заявил, что приговор будут оспаривать. Защита запрашивала для журналиста условный срок.
Последнее слово.
В суде Денис Аллаяров выступил с последним словом и подтвердил, что признает вину. Журналист заявил, что оказался на скамье подсудимых из-за стремления работать быстрее и получать факты, а ситуация усугубилась тем, что деньги он передавал родственнику.
«То, что Карпов — мой близкий родственник, который нуждался в деньгах, притупило [чувство ответственности], я полностью признаю вину. Не имеет значения, что Карпов мой родственник, что часть денег осталась в семье: это все равно взятка. Я мог бы спокойно отклонить предложение Карпова, но случилось то, что случилось. Я сожалею, что мой профессиональный интерес привел меня за решетку», — заявил журналист.
Аллаяров подчеркнул, что в публикациях редакции не раскрывались персональные данные, а сведения из сводок использовались как подтверждение. По его словам, издание работало в рамках закона. Он также отметил, что считает запрошенное наказание чрезмерно жестким и несправедливым. При этом ~он просил не лишать его свободы и учесть, что раскаялся~.
«Я пребываю в растерянности от того, что гособвинитель запросил мне столь суровое наказание. Намерение лишить меня свободы и на столь длинный срок противоречит нормам справедливости. ~Чем таким я провинился перед государством больше него (Карпова. — “Газета.Ru”)?~ Сотрудника полиции, который спровоцировал меня на дачу взятки и был уволен из МВД по отрицательным мотивам. Карпов рассказал обо всем, только когда его задержали, и когда картина и без того была ясна», — отметил журналист.
В конце выступления он заявил, что никому не причинил вреда, сотрудничал со следствием и осознал последствия своих действий. Аллаяров пообещал больше не нарушать закон и допустил, что может уйти из профессии, если так решит суд.
«Я не нанес вреда никому. Расследованию уголовного дела не препятствовал, добровольно отдал всю технику и все рассказал. Я осознал вину и полностью ее признал. Я понял, как, однажды преступив закон, можно разрушить вообще все. Это страшно осознавать. Это не громкие слова, а мой реальный опыт», — подытожил он.
Дело раскололо семью.
Уголовное дело Дениса Аллаярова ударило не только по его карьере, но и по семье. На заседании его мать Наталья Аллаярова рассказала, что конфликт с родственниками привел к разрыву отношений. По ее словам, близкие не понимают, как внутри семьи могли возникнуть обвинения в передаче денег за информацию.
Часть слушаний в марте проходила в закрытом режиме — суд исследовал материалы, связанные с банковскими операциями. После этого процесс продолжился в открытом формате, и суд выслушал показания матери журналиста. Она охарактеризовала сына как человека, который с детства помогал семье и не имел конфликтов.
«С малых лет он нам всегда помогал: мне, бабушке, дедушке. В школе был очень активный, участвовал в соревнованиях. Учителя не поверили, когда прочитали, что его задержали. Никогда у него конфликтов не было», — сказала она.
Женщина отметила, что обвинение стало для семьи неожиданностью.
«О каких продажах может быть речь внутри семьи? У нас в семье были очень близкие отношения, мы всегда приходили друг другу на помощь. Нас так мама воспитала», — добавила она.
По ее словам, после возбуждения дела родственники перестали общаться. Если раньше семья регулярно собиралась вместе, то теперь контакты оборвались.
«Если Андрей (экс-полицейский, дядя Аллаярова. — “Газета.Ru”) не на дежурстве, он в Новый год приезжал к нам. Сейчас с Андреем мы не общаемся», — уточнила мать.
Наталья Аллаярова также рассказала о состоянии здоровья и о том, что сын поддерживал ее в трудные моменты, в том числе после сложной операции. В суде защита представила характеристики журналиста — ~в том числе отзывы вице-мэра Екатеринбурга Сергея Плахотина и депутата гордумы Тимофея Жукова, которые положительно оценили его работу и участие в благотворительных проектах~.