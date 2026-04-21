В Тайгинском округе Кузбасса школьники посетили игру по финбезопасности

Участники научились противодействовать мошенническим схемам.

Источник: Национальные проекты России

Участниками деловой игры по финансовой безопасности стали школьники Тайгинского городского округа Кузбасса. Мероприятие прошло по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации округа.

Основная цель этой игры — сформировать у ребят ответственное финансовое поведение и навык уверенного противодействия мошенническим схемам. Мероприятие проходило в виде квеста со станциями «Банк», «Магазин», «Финансовая организация», «Учебный центр», «Развлекательный центр» и «Биржа заданий». На каждой из них игроки выбирали вопросы и отвечали на них, зарабатывая игровую валюту.

Все задания были связаны с опасными ситуациями, которые случаются в реальной жизни при покупках в интернете и магазинах, пользовании банкоматами и онлайн-банком, а также при поступлении звонков и СМС от мошенников. Все участники практически безошибочно отвечали на вопросы и выполняли задания.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.