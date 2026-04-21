Учёные БФУ создали магнитный сорбент, который очищает воду от красителей в 100 раз эффективнее аналогов

Учёные Балтийского федерального университета им. И. Канта разработали новый магнитный материал для очистки сточных вод от промышленных красителей. Сорбент впитывает 645 миллиграммов красителя на грамм собственной массы — в 10−100 раз выше, чем у существующих аналогов. После очистки материал можно извлечь из воды обычным магнитом.

Органические красители, которые используют в пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности, медленно и неэффективно разлагаются в окружающей среде. По данным мировых экологических организаций, только предприятия текстильной промышленности ежегодно сбрасывают в водоёмы от 70 до 200 тысяч тонн красителей. «Это сопоставимо с весом нескольких сотен пассажирских самолётов», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории нано- и микромагнетизма университета Виталий Сальников.

Существующие методы очистки (биологические, химические, адсорбционные) либо дороги, либо малоэффективны при высоких концентрациях красителей, либо сами порождают вторичные отходы. Активированный уголь — самый распространённый промышленный сорбент — поглощает красители со средней эффективностью и требует сложной регенерации или утилизации.

Высокая ёмкость разработки БФУ обусловлена сочетанием свойств трёх компонентов — синергизмом, при котором результат «команды» оказывается намного выше суммы возможностей каждого «игрока». Исследование поддержано программой Минобрнауки «Приоритет-2030» (национальный проект «Молодёжь и дети»). В планах учёных — масштабирование технологии и создание прототипа установки для очистки воды.