Учёные БФУ создали магнитный сорбент, который очищает воду от красителей в 100 раз эффективнее аналогов

Органические красители, которые используют в пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности, медленно и неэффективно разлагаются в окружающей среде. По данным мировых экологических организаций, только предприятия текстильной промышленности ежегодно сбрасывают в водоёмы от 70 до 200 тысяч тонн красителей. «Это сопоставимо с весом нескольких сотен пассажирских самолётов», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории нано- и микромагнетизма университета Виталий Сальников.