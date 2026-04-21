Четыре иномарки столкнулись на трассе Калининград—Балтийск: двое в больнице

Источник: Янтарный край

20 апреля в 17:40 на 16-м километре 650 метрах автодороги «Калининград — Балтийск» (Светловский городской округ) произошло массовое ДТП. Водитель 1967 года рождения за рулём Mitsubishi ехал со стороны Калининграда в направлении Балтийска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes под управлением водителя 1970 года рождения.

После первого удара Mitsubishi по инерции продолжил движение и врезался в Hyundai (водитель 1979 года рождения) и Volkswagen (водитель 1990 года рождения). В результате аварии телесные повреждения получили водители Mitsubishi и Hyundai. Оба направлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
