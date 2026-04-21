В Красноярске собрали более 200 килограммов корма для бездомных животных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги акции «Дай лапу, друг», организованной Трудовым отрядом главы города. В этом году горожане собрали более 200 килограммов корма и столько же крупы. Участие приняли 134 человека.
Помимо продуктов, в молодёжные центры приносили пеленки, лежанки, материалы для утепления будок, игрушки и лакомства. Всё передано в приюты «Мой пёс» и «Золотое сердце».
Впервые помощь оказали не только собакам, но и кошкам: участники сделали 60 игрушек и 20 когтеточек, а также провели фотопроект «Пушистики в руках Отряда», чтобы помочь животным найти дом. Волонтёры также помогали в приютах — выгуливали собак и убирали территорию.
Акция проходит уже девятый год и остается востребованной среди горожан.