Спасатели из Хабаровского края признаны сильнейшими на Дальнем Востоке.

Специалисты Амурского спасательного центра МЧС России одержали победу на межрегиональном этапе соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП. Мероприятие проходило в Чите и объединило лучшие расчеты ДФО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Амурского спасательного центра МЧС России, участники демонстрировали навыки работы в условиях, максимально приближенных к экстремальным. Спасатели отрабатывали ювелирное владение гидравлическим инструментом для извлечения людей из деформированных автомобилей.
Хабаровская команда продемонстрировала эталонную тактическую подготовку. Как подчеркнул представитель команды Евгений Хавылов, военнослужащие центра имеют богатый практический опыт деблокирования пострадавших в реальных дорожных инцидентах, что позволило им обойти конкурентов из других регионов.
По итогам зачетов серебряным призером стала команда ПСО ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Бронза досталась представителям Бурятии. Победа на данном этапе подтвердила высокий уровень профессиональной подготовки хабаровских специалистов в масштабах округа.
