Калининградские учёные создали магнитный очиститель воды

В БФУ разработали новый материал, который может вбирать 645 миллиграммов красителя на грамм собственной массы. Он состоит из «магнитного» оксида железа, карбоната кальция и полиакриловой кислоты. «В результате получилось, что сорбент в десять раз лучше активированного угля и в 129 раз эффективнее чистого карбоната кальция», — отметил Сальников.