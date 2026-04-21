Калининградские учёные создали магнитный очиститель воды. Исследование провели специалисты БФУ имени Канта. Об этом сообщает РИА Новости.
Учёные отметили, что органические красители часто медленно и неэффективно разлагаются в окружающей среде. По данным мировых экологических организаций, только предприятия текстильной промышленности ежегодно сбрасывают в водоёмы от 70 до 200 тысяч тонн подобных веществ.
Эксперты БФУ имени Канта создали материал, «впитывающий» в себя промышленный краситель из сточных вод. Сорбент можно извлечь с помощью обычного магнита.
Существующие методы очистки (биологические, химические, адсорбционные) либо дорогие, либо малоэффективные при высоких концентрациях красителей, либо сами порождают вторичные отходы. Активированный уголь, наиболее распространённый промышленный сорбент, поглощает красители со средней эффективностью и требует сложной регенерации или утилизации, — рассказал сотрудник лаборатории нано- и микромагнетизма университета Виталий Сальников.
В БФУ разработали новый материал, который может вбирать 645 миллиграммов красителя на грамм собственной массы. Он состоит из «магнитного» оксида железа, карбоната кальция и полиакриловой кислоты. «В результате получилось, что сорбент в десять раз лучше активированного угля и в 129 раз эффективнее чистого карбоната кальция», — отметил Сальников.
Учёные уже проверили эффективность очистки на метиленовом синем красителе. Его используют для придания сине-голубого цвета шерсти, хлопку или шёлку. В будущем специалисты планируют исследовать материал с помощью других органических красителей.