7 райбольниц ждут ремонта в Волгоградской области

Семь районных больниц давно ждут ремонта в Волгоградской области. В облздраве сообщают: работы начнутся в 2026 году. В четырех медучреждениях они завершатся до конца года, в трех продолжатся в 2027-м.
В Кумылженской ЦРБ обновят здание терапевтического отделения. В Новониколаевской модернизируют детское поликлиническое отделение. Капремонт пройдет в стационарах в Октябрьском, Палласовском, Еланском, Нехаевском и Фроловском района.
Работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
