Юрист Салкин рассказал, чьи портреты нельзя размещать в «Бессмертном полку»

Юрист Михаил Салкин предупредил о возможных юридических последствиях размещения портретов нацистских лидеров, таких как Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и Йозеф Менгеле, в рамках акции «Бессмертный полк». В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что подобные действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».
Статья 354.1 УК РФ предусматривает ответственность за публичное одобрение преступлений нацизма, признанных Международным военным трибуналом. Если преступление совершено с использованием интернета, то применяются более строгие меры наказания. В этом случае виновному может грозить штраф в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, за использование нацистской символики предусмотрена отдельная административная ответственность. В соответствии с законодательством, за публичное демонстрирование запрещённых символов гражданам может быть назначен штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов. Также возможно изъятие предмета, на котором изображена нацистская символика.
Повторное нарушение, совершённое лицом, уже привлечённым к административной ответственности, может повлечь более серьёзное наказание — лишение свободы на срок до четырёх лет. Однако размещение фотографий политических деятелей не является правонарушением или преступлением и регулируется исключительно правилами платформы, которая может модерировать и не допустить такие изображения к публикации.
