Юрист Салкин рассказал, чьи портреты нельзя размещать в «Бессмертном полку»

Кроме того, за использование нацистской символики предусмотрена отдельная административная ответственность. В соответствии с законодательством, за публичное демонстрирование запрещённых символов гражданам может быть назначен штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов. Также возможно изъятие предмета, на котором изображена нацистская символика.