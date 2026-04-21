Семь больниц Волгоградской области обновят к 2027 году

В Волгоградской области в 2026 году приступят к капитальному ремонту отделений семи районных больниц, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Эти важные изменения являются частью регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Работы на четырех объектах планируют завершить уже в 2026 году, а остальные три больницы полностью обновят к 2027 году.
По информации областного комитета здравоохранения, в этом году работы затронут несколько ключевых учреждений. В Кумылженской центральной районной больнице обновят здание терапевтического отделения. В Новониколаевской ЦРБ модернизируют детское поликлиническое отделение, что значительно улучшит условия для маленьких пациентов. Кроме того, капитальный ремонт стационаров ЦРБ проведут в Октябрьском, Палласовском, Еланском, Нехаевском и Фроловском районах. Эти преобразования сделают медицинскую помощь более доступной и качественной для жителей отдаленных районов.