Семь больниц Волгоградской области обновят к 2027 году

В Волгоградской области в 2026 году приступят к капитальному ремонту отделений семи районных больниц, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Эти важные изменения являются частью регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Работы на четырех объектах планируют завершить уже в 2026 году, а остальные три больницы полностью обновят к 2027 году.