Воспитанники канской колонии создали уникальную коллекцию игрушек в национальных костюмах

В Канской воспитательной колонии оформили выставочную экспозицию с ватными игрушками, которые создали сами воспитанники. Коллекция наполнена культурным смыслом, отметили в редакции газеты «Канские Ведомости». Куклы представляют разные народы России: русская красавица в сарафане, татарская девушка в калфаке, кавказский джигит, башкирка с кураем и семья чукчей. Уникальные игрушки воспитанники создают под руководством педагога Ирины Ламтюгиной. Мастерить ватных кукол они начали еще перед новогодними праздниками и за месяц создали более 150 ретро-игрушек. Часть этой партии была передана в дар Емельяновскому детскому дому. Создание каждой фигурки — это сложный и кропотливый процесс. Работа начинается с изготовления проволочного каркаса, затем следует лепка, формирование одежды и роспись лица. Особое внимание уделяется деталям: для персонажей шьются национальные костюмы, изготавливается миниатюрная посуда и даже лепятся копии традиционных блюд. Сейчас коллекция насчитывает более 30 уникальных работ. Каждая игрушка — это не просто поделка, а результат кропотливого труда, в который ребята вложили частичку своей души. Напомним, 2026 год объявлен Годом единства народов России.