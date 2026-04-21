Кровь не имеет льгот: как живёт сегодня областная Станция переливания

«Бывает, из одной больницы и по 2−3 раза в день приезжают, если, не дай бог, поступил пациент с серьезной травмой, связанной с большой кровопотерей, — говорит Нина Кабанчук. — И здесь мы можем справиться только своими силами, никто ничего нам оперативно через границу не перешлет. К примеру, срок годности у заготовленных тромбоцитов всего пять суток. А представьте, что они могут понадобиться прямо сейчас умирающему ребенку с лейкозом. Провезти их через таможню быстро не сможем. К примеру, раз в квартал мы отправляем по 500 литров плазмы в Центр крови в Ивановскую область. И это всегда очень сложная процедура, связанная с таможенным оформлением, получением сертификата соответствия нашего региона и т.д. Просто это не сделаешь. Нужно подготовить, отправить… Но все равно это делаем, так как взамен получаем дорогостоящие альбумин и иммуноглобулин, которые нужны нашим больным. И большое спасибо руководству региона, что финансируют нашу деятельность стабильно. Мы не плачем в этом плане и можем приобретать дорогостоящее оборудование».