Адвокат сказала, могут ли белорусы подать на алименты, находясь в браке

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, могут ли белорусы подать на алименты, находясь в браке. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
— Да. Алименты могут быть взысканы судом и в период брака, — уточнила специалист.
Согласно статье 91 Кодекса о браке и семье родители должны содержать своих несовершеннолетних, а также нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Адвокат добавляет: в том случае, если родители не содержат детей, то алименты будут взысканы в судебном порядке. При этом не имеет значения, состоят родители в браке или же нет.
По словам Виктории Романчиковой, лицо, которое имеет право на получение алиментов, может в любой время с момента возникновения такого права обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от их уплаты в добровольном порядке.
