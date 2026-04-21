Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат сказала, могут ли белорусы подать на алименты, находясь в браке

Адвокат сказала о взыскании алиментов белорусами в период брака.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, могут ли белорусы подать на алименты, находясь в браке. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

— Да. Алименты могут быть взысканы судом и в период брака, — уточнила специалист.

Согласно статье 91 Кодекса о браке и семье родители должны содержать своих несовершеннолетних, а также нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Адвокат добавляет: в том случае, если родители не содержат детей, то алименты будут взысканы в судебном порядке. При этом не имеет значения, состоят родители в браке или же нет.

По словам Виктории Романчиковой, лицо, которое имеет право на получение алиментов, может в любой время с момента возникновения такого права обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от их уплаты в добровольном порядке.

