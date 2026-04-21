Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Екатеринбурга рассказали, когда закончат работы на развязке у «Калины»

Власти Екатеринбурга рассказали о ходе строительства развязки у «Калины».

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга рассказали, на каком этапе строительства находится развязка у «Калины» и когда планируют завершить работы. Вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской городской думы.

— В бюджете 2026 года средства предусмотрены, в том числе межбюджетный трансфер порядка более 1 миллиарда рублей, поэтому в целом работы ведутся. Я думаю, что, в принципе, нет опасений, — сообщила и.о. заместителя главы города, директор департамента финансов Юлия Медведева.

Как отметил директор департамента строительства Екатеринбурга Алексей Корюков, на сегодняшний момент ведутся работы по монтажу железобетонных конструкций пятого этапа — на старом мосту «Калины», который был в аварийном состоянии. До конца мая они будут смонтированы, после чего приступят к установке ограждения, гидроизоляции и укладке асфальта.

На этапе 3 и этапе 4 кладут асфальт — это проезды вдоль «Калины» с выходом на улицу Комсомольску и проезды под путепроводами на Синие Камни.

По планам, в 2026 году запустят движение в полном объеме. Работа идет по графику без перерывов на выходные и праздничные дни.