В Свердловской области акция «Библионочь» прошла на 656 площадках

Акция «Библионочь» состоялась 18 апреля на 656 площадках в Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Тема акции — «Единство народов — сила России!». Программа объединила события, посвященные Году единства народов России и 40-летию Свердловского рок-клуба. В областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского прошли концерты, лекции, театральные постановки, выставки и мастер-классы. Также там состоялись рок-марафон музыкального журналиста Александра Кушнира, лекции о творчестве Ильи Кормильцева и группы «Кино» и другие мероприятия.
Отдельным направлением стала межкультурная программа «Урал-ВДНХ», где представители народов региона показали традиции, кухню, ремесла и фольклор. Посетители могли принять участие в мастер-классах по национальным танцам, каллиграфии, декоративно-прикладному искусству и этническим играм. Кроме того, в муниципальных библиотеках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ирбита и других городов состоялись кинопоказы, выставки, литературные читки, концерты и тематические лекции о культуре народов России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.