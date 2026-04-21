В Москве запустили бесплатные автобусы по маршруту закрытой ветки метро

Бесплатные компенсационные автобусы запустили по маршруту закрытого участка Сокольнической линии московского метро, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: РБК

Бесплатные компенсационные автобусы запустили по маршруту закрытого участка Сокольнической линии московского метро, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Автобусы следуют от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская» с остановками у станций: «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

«Просим также пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, МЦК, МЦД, электробусами М60, а также другими маршрутами наземного транспорта», — сказано в сообщении.

Утром 21 апреля на части красной ветки метро Москвы приостановили движение после задымления. Как сообщили в «Мосметро», поезда встали на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры» из-за технической неисправности одного из составов.

