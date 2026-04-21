В Норильске боец СВО сюрпризом пришел на выпускной к дочери в детсад

В Норильске отец, вернувшийся из зоны специальной военной операции, устроил трогательный сюрприз своей маленькой дочери на выпускном в детском саду.
Как пишет газета «Северный край», ни сама Ксения, ни ее мама Алена, ни старшая сестра не знали, что глава семьи приедет на праздник в детсаду «Конек-горбунок».
Идея поздравить дочь принадлежала самому Сергею. Он захотел в свой короткий отпуск сделать сюрприз семье. Жена бойца не смогла сдержать слез.
Заведующая детским садом Татьяна Скорик отметила, что сегодня почти в каждой семье кто-то из родственников участвует в спецоперации, и такие моменты особенно важны для всех.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.