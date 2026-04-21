Коллеги дирижера Стадлера отметили его уникальность для российской музыки

Уход из жизни дирижера Сергея Стадлера, скончавшегося накануне на борту рейса Санкт-Петербург — Стамбул — невосполнимая утрата для мировой культуры, заявил РБК заслуженный артист России, певец, композитор и педагог Ян Осин.

Осин охарактеризовал Стадлера как выдающегося человека. «Сегодня, когда мир открыт, наши творческие люди делают всё, чтобы прославлять свою страну и ее культурное наследие, и Сергей Валентинович сделал на этом поприще невероятно много. Мы искренне надеемся, что ученики маэстро, перенявшие его мастерство и жизненную мудрость, достойно продолжат его путь», — отметил композитор.

Он выразил соболезнования семье Сергея Стадлера, его родным и близким, а также творческому коллективу.

В свою очередь, другой коллега Стадлера, российский музыкант, композитор и дирижер Влад Ботвиновский, охарактеризовал его как уникальную фигуру: по словам Ботвиновского, Стадлер не ограничивался общеизвестным репертуаром, а активно исполнял «редкую, незаслуженно забытую музыку, возвращая ее на сцену».

«Стадлер также был редким примером музыканта, который соединял в себе сразу несколько ролей: он мог одновременно выступать как солист и дирижер, что требует колоссальной концентрации и музыкального мышления особого порядка», — сообщил РБК Ботвиновский. Уход Стадлера он назвал большой утратой для музыкального мира.

В публикации на сайте государственной концертной организации «Петербург-концерт» ее генеральный директор Екатерина Артюшкина назвала смерть дирижера невосполнимой утратой для музыкального мира XXI века. «Его творчество без промаха проникало в сердце», — отметила Артюшкина.

Главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист России Сергей Стадлер умер на борту рейса Санкт-Петербург — Стамбул, экстренно севшего в Румынии. Дирижеру было 63 года.

По словам Екатерины Артюшкиной, филолог Дмитрий Лихачёв назвал Сергея Стадлера «русским Паганини» — дирижер был первым из российских музыкантов, взявшим в руки скрипку итальянского мастера. В 2013 году Стадлер создал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

