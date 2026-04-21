Вместо трех часов — шесть минут: хирурги «выжгли» опухоль на печени пациента с помощью микроволн

Шесть минут, один прокол и никакого общего наркоза — так в Челябинске прошла операция, которую еще несколько лет назад назвали бы фантастикой. Хирурги онкологического отделения Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) прооперировали пациента с раком печени, использовав вместо скальпеля микроволновое излучение. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Пациентом оказался житель Оренбургской области. К 2026 году мужчина уже перенес три операции на печени: боролся с циррозом, портальной гипертензией и доброкачественной опухолью. Казалось бы, самое страшное позади. Но на плановом скрининге врачи обнаружили гепатоцеллюлярный рак на ранней стадии. Опухоль достигала 2,5 см.
Как объяснила заведующая онкологическим отделением Ирина Куракина, классическая операция по удалению опухоли стала бы для этого пациента слишком тяжелым испытанием и заняла бы не менее трех часов. Она также отметила, что новая опухоль расположилась в таких местах, добраться до которых без удаления больших участков здорового органа практически невозможно.
Врачи выбрали метод микроволновой абляции: через единственный прокол кожи под контролем УЗИ в опухоль ввели тончайший электрод. Микроволновое излучение высокой мощности нагрело раковые клетки до температуры, при которой они просто разрушились. Здоровые ткани не пострадали.
Сейчас мужчина уже выписан из стационара. Вместо нескольких недель реабилитации после полостной операции — он провел всего несколько дней в больнице. Через два месяца ему предстоит контрольная компьютерная томография. По словам Ирины Куракиной, в большинстве случаев одной процедуры микроволновой абляции достаточно для полного уничтожения новообразования.