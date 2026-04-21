В Тюмени пройдет деловая игра для предпринимателей

Деловая игра для предпринимателей «Договоримся обо всем» состоится 23 апреля в Тюмени. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Игра поможет участникам научиться уверенно обсуждать цену и условия сделки, грамотно отвечать на сложные и неожиданные вопросы, переводить напряженный разговор в конструктивное русло. Также они узнают, как находить взаимовыгодные решения без ущерба для отношений и отстаивать свои интересы. На мероприятии слушатели разберут типичные переговорные ситуации, получат готовые фразы и алгоритмы действий.
Игра создана на базе методик школы Гэвина Кеннеди. Программа адаптирована под специфику российского бизнеса и реальные запросы предпринимателей. Занятие проведут основатели учебного центра «Финлиберти», опытные преподаватели и авторы обучающих тренингов Светлана Самойлова и Екатерина Лобская.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.