В Тюмени пройдет деловая игра для предпринимателей

Участники научатся уверенно обсуждать цены и условия сделок.

Источник: Национальные проекты России

Деловая игра для предпринимателей «Договоримся обо всем» состоится 23 апреля в Тюмени. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Игра поможет участникам научиться уверенно обсуждать цену и условия сделки, грамотно отвечать на сложные и неожиданные вопросы, переводить напряженный разговор в конструктивное русло. Также они узнают, как находить взаимовыгодные решения без ущерба для отношений и отстаивать свои интересы. На мероприятии слушатели разберут типичные переговорные ситуации, получат готовые фразы и алгоритмы действий.

Игра создана на базе методик школы Гэвина Кеннеди. Программа адаптирована под специфику российского бизнеса и реальные запросы предпринимателей. Занятие проведут основатели учебного центра «Финлиберти», опытные преподаватели и авторы обучающих тренингов Светлана Самойлова и Екатерина Лобская. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.