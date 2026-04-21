В ЕАО выявили нарушения при тушении лесных пожаров

В Еврейской автономной области проверка показала проблемы с организацией борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Нарушения вскрылись уже в ходе пожароопасного сезона — несмотря на формальную готовность служб, огонь в ряде случаев обнаруживали слишком поздно. Из-за этого пожары успевали разрастаться, а их площадь увеличивалась в разы.
Ранее регион усилил подготовку — укомплектовали парашютно-десантную службу и лесопожарные станции, заключили договоры с 35 пожарными. Для мониторинга задействовали шесть беспилотников, которые раньше не использовались.
Однако на практике, как отмечают в прокуратуре, силы и техника распределялись неэффективно. Авиацию для доставки пожарных к очагам не применяли, а на термоточки вне лесного фонда реагировали с опозданием — это приводило к переходу огня на лес.
С начала года зафиксировано 17 таких переходов, в восьми случаях пожары стали крупными. Общие затраты на тушение уже достигли 22 миллионов рублей, при этом работа по поиску виновных и взысканию ущерба фактически не ведётся.
По итогам проверки губернатору региона внесено представление с требованием навести порядок — усилить контроль за тушением, быстрее реагировать на возгорания и добиваться компенсации причинённого ущерба.