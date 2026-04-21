Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО выявили нарушения при тушении лесных пожаров

Нарушения вскрылись уже в ходе пожароопасного сезона — несмотря на формальную готовность служб, огонь в ряде случаев обнаруживали слишком поздно.

В Еврейской автономной области проверка показала проблемы с организацией борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Нарушения вскрылись уже в ходе пожароопасного сезона — несмотря на формальную готовность служб, огонь в ряде случаев обнаруживали слишком поздно. Из-за этого пожары успевали разрастаться, а их площадь увеличивалась в разы.

Ранее регион усилил подготовку — укомплектовали парашютно-десантную службу и лесопожарные станции, заключили договоры с 35 пожарными. Для мониторинга задействовали шесть беспилотников, которые раньше не использовались.

Однако на практике, как отмечают в прокуратуре, силы и техника распределялись неэффективно. Авиацию для доставки пожарных к очагам не применяли, а на термоточки вне лесного фонда реагировали с опозданием — это приводило к переходу огня на лес.

С начала года зафиксировано 17 таких переходов, в восьми случаях пожары стали крупными. Общие затраты на тушение уже достигли 22 миллионов рублей, при этом работа по поиску виновных и взысканию ущерба фактически не ведётся.

По итогам проверки губернатору региона внесено представление с требованием навести порядок — усилить контроль за тушением, быстрее реагировать на возгорания и добиваться компенсации причинённого ущерба.