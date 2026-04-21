Мэрия: в центре Калининграда временно перекроют движение 30 апреля

Движение для транспортных средств будет закрыто с 8:00 до 17:00.

В Калининграде 30 апреля временно прекратится движение транспорта по участкам ул. Гаражной и площади Победы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массового мероприятия, посвященного 377-й годовщине образования пожарной охраны.

Движение для транспортных средств будет закрыто с 8:00 до 17:00 на:

ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской;

пл. Победы (в районе дома № 4) на участке от ул. Гаражной до Советского проспекта.

На время прекращения движения автобусный маршрут № 4 «Завод “Янтарь” — Северная гора» направят по Гвардейскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.

Горвласти также порекомендовали владельцам транспортных средств освободить территорию закрытия движения.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
