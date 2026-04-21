Музыканты из России и Китая выступят на фестивале INTERVALS в Нижнем Новгороде

Частью фестиваля INTERVALS 2026, который пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля, станет музыкальная программа. Запланированы выступления артистов из России и Китая, сообщили организаторы.
23 апреля в 21:00 состоится концерт с участием хора Attaque de panique и Gruppa Varnava. Постановку хореографа Владимира Варнавы покажут в пространстве ЦЕХ*.
25 апреля гостей фестиваля ждет ночная музыкальная программа. В 22:00 на сцену выйдут Хаски, Yang Bing (Китай) ГЛУМ, Symbol, «Станция метро Горьковская» и Kirill Shapovalov.
Также в INTERVALS заявлены аудиовизуальные перформансы от 404.zero, digital moss, Shihua Ma и arthew0. Увидеть их жители и гости города смогут в концертном Пакгаузе 24 и 25 апреля.
Среди других активностей — насыщенная образовательная программа. Посетить бесплатное мероприятие предлагается по предварительной регистрации. Подробности опубликованы по ссылке.
