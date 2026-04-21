В Воронеже преподавателя колледжа обвиняют в торговле дипломами

Преподаватель Воронежского государственного промышленно-технологического колледжа стал фигурантом уголовного дела о коррупции. В Коминтерновский районный суд поступили материалы, согласно которым педагог систематически брал деньги со студентов за помощь в получении дипломов без реальной проверки их знаний. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
По версии следствия, преступная схема действовала на протяжении трех лет — с 2021 по 2024 год. За это время преподаватель, действуя из корыстных побуждений, получил взятки от семи студентов. Стоимость услуг варьировалась от 12 до 20 тысяч рублей с каждого учащегося. Взамен педагог сам готовил текст квалификационных работ и писал положительные отзывы для их успешной защиты.
На данный момент преподавателю предъявлено обвинение по семи эпизодам ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). Суд рассматривает вопрос о принятии дела к производству и назначении даты первого заседания. Если вина сотрудника колледжа будет доказана, ему может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.